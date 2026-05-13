La huelga del metal paraliza la actividad en nueve de cada diez empresas dezanas

En torno a un centenar de trabajadores salieron a la calle en Lalín para reclamar mejoras salariales y «convenios dignos» para el sector del metal. La protesta da continuidad a la impulsada la semana pasada y volverá a repetirse en la capital dezana este jueves.

Convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la casa consistorial de Lalín en torno al mediodía y emprendieron una marcha hasta la rodonda de Wily, cortando al tráfico durante algo más de media hora un tramo de la Avenida Xosé Cuíña y sus accesos a Donramiro y a la calle Ramón Aller. La organización cifró en torno al 85 por ciento las empresas que cesaron su actividad o trabajaron con servicios mínimos, con presencia de piquetes informativos en los dos parques empresariales de la cabecera comarcal dezana (Lalín 2000 y Botos), además de los de Silleda y Vila de Cruces.

«Queremos traballar, e non mendigar»; «convenios dignos, salarios xustos» o patronal, escoita, o metal está en loita» fueron algunas de las consingas que lanzaron los manifestantes en una protesta sin incidentes y con presencia de Guardia Civil y Policía Local. El recorrido finalizó con una sentada en la rotonda de Wili.

Víctor Pousada, representante de la CIG, destacó el éxito de esta nueva jornada de huelga. «As nosas reivindicacións siguen sendo as mesmas, pero non temos resposta algunha por parte da patronal», manifestó, al tiempo que reclamó mejoras salariales para los trabajadores del sector. «Creo que podemos estar orgullosos da resposta que estamos tendo», añadió y recordó que la protesta se repetirá este jueves si no se alcanza un acuerdo con la patronal.

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La huelga del metal en la provincia continuará además del 19 al 21 de este mes. Además de una mejora en los convenios colectivos los sindicatos denuncian la pretensión de la patronal de eliminar derechos laborales consolidados. La manifestación de Lalín coincidió con las de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía para un gremio que, según la central sindical, emplea en la provincia a unas 10.000 personas que sufren las consecuencias de acudir a sus puestos de trabajo con un convenio colectivo caducado y con las negociaciones rotas desde el pasado mes de enero después de que CIG, UTG y Comisiones Obreras abandonasen las conversaciones ante la decisión del empresariado de, por ejemplo, eliminar la cobertura del 100% desde el primer día de baja en caso de baja por incapacidad temporal.