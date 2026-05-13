Ferro lleva los zuecos al aula en Mazaricos

La artesana Elena Ferro mostró ayer al alumnado del CEIP Víctor Sáenz de San Cosme de Antes, en Mazaricos, el oficio de la elaboración de zuecos, un saber tradicional gallego que su taller familiar de Merza mantiene vivo desde 1915. La demostración formó parte del programa Artesanía na Escola y sirvió como complemento a la unidad didáctica Eu son zoqueira.