Esteban Jiménez presenta su libro "Niño de barro y su metaformosis" en el centro cultural Vista Alegre
El volumen aborda el maltrato infantil y de género, así como el acoso escolar, circunstancias que vivió a lo largo de su vida
El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, continúa con su programación de la Semana Cultural que celebra cada mes de mayo. Este martes acogió la presentación del poemario «Niño de barro y su metamorfosis», de Esteban Jiménez. Este escritor nació en Cataluña pero está afincado en el concello lucense de O Saviñao, y en este volumen echa mano de recuerdos de su propia infancia marcada por la violencia de género y vicaria, así como por el acoso escolar. «Niño de barro y su metamorfosis» completa la trilogía de «Umbral» y «Lágrimas de plata».
Tras la presentación del libro, el evento dio paso a la actuación del cuarteto de clarinetes de la Banda Recreativa e Cultural da Bandeira. Para este miércoles, a las 20.00 horas está prevista la actuación del grupo Enredos Teatro con la pieza "As ladroas somos xente honrada".
La programación se la semana Cultura se completa con una conferencia, el jueves, sobre Begoña Caamaño, a cargo de Xosé Manuel Lobato, y la actuación del grupo Lume na Lareira. El viernes, comienzan los juegos infantiles a las 17.00 horas en la Praza da Feira, e incluyen la participación de Skandal Eventos con hinchables. Si llueve, se traslada todo al polideportivo. A las 20.00 horas, la expresidenta Dolores Sangiao será nombrada socia de honor. Un recital de Manoele de Felisa y un ágape de convivencia cierran los cinco días de actividades.
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