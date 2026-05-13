La Diputación impulsa un observatorio para mejorar la gestión del agua rural

La Diputación de Pontevedra presentó este martes el Observatorio sobre Comunidades de Auga para o Consumo Humano, una herramienta destinada a conocer, analizar y reforzar la gestión del agua en el ámbito rural. Busca también poner en valor el papel de las comunidades de usuarios en el abastecimiento de la población.

El observatorio nace dentro de un proyecto de mejora de la gestión del agua a través del empodoramiento de las comunidades de usuarios, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su primer informe identifica 967 comunidades de usuarios de agua en Pontevedra, de las que se abastece alrededor de un tercio de la población provincial. El documento destaca su relevancia en el interior, donde la dispersión poblacional y las características del territorio dificultan la extensión de las redes públicas. Según el Plan Hidrológico Galicia-Costa, unas 600.000 personas en Galicia dependen de estos sistemas autónomos.