Turismo
La Diputación destina 18.000 euros a la senda de la Fervenza do Toxa
Redacción
La Diputación de Pontevedra ha aprobado un convenio con el Concello de Silleda por un importe cercano a los 18.000 euros para poner en valor la senda turística de la Fervenza do Toxa. La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Deza y Tabeirós-Terra de Montes ‘Os camiños por dentro’, financiado con algo más de dos millones de euros de los fondos NextGeneration.
La iniciativa prevé adecuar y mejorar este itinerario, mediante la incorporación de señalización turística interpretativa y direccional. También se incluirán recursos orientados a mejorar la accesibilidad, la orientación y la interpretación de la senda, con el objetivo de facilitar la comprensión de los valores naturales y culturales asociados.
El plan busca reforzar los recursos naturales y culturales del territorio para estructurar una oferta turística vinculada a los caminos jacobeos de estas comarcas.
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