El Concello de Lalín recauda 587.000 euros más por los principales impuestos y tasas

El Concello de Lalín cerró las cuentas del pasado ejercicio con un incremento de los ingresos procedentes de los principales impuestos, tasas y otros conceptos municipales recogidos en la liquidación presupuestaria. La recaudación total pasó de 8.360.122 euros en 2024 a 8.947.488 euros en 2025, lo que supone una diferencia positiva de 587.365,43 euros. En términos relativos, el aumento es de siete puntos porcentuales.

La evolución confirma una mejora global de los ingresos municipales, aunque no todos los conceptos avanzan en la misma dirección. El crecimiento se concentra especialmente en dos partidas: plusvalías y basura, que juntas explican casi dos tercios del incremento total. La primera aporta 209.752 euros más que y la segunda suma 177.368 euros adicionales. También tienen un peso relevante las instalaciones deportivas, el IBI urbano, la tasa de ambulantes y las multas de tráfico.

Por grandes bloques, los impuestos municipales tradicionales —IBI, vehículos, plusvalías, IAE e ICIO— alcanzaron los 6.531.801 euros, frente a los 6.299.209 euros del año anterior. La diferencia es de 232.592 euros, un aumento del 3,69%. Sin embargo, este avance se debe casi por completo al fuerte repunte de las plusvalías. Si se excluye esa figura, el resto de impuestos apenas crece 22.839 euros, un 0,36%, lo que muestra una evolución bastante estable en las grandes bases tributarias del Concello.

El principal ingreso sigue siendo, con mucha diferencia, el IBI urbano. En 2025 aportó 4.001.391 euros, frente a 3.962.249,67 euros del curso precedente. La mejora fue de 39.141,41 euros, equivalente a un 0,99%. Aunque el porcentaje es moderado, su volumen convierte a este impuesto en la columna vertebral de la recaudación municipal: por sí solo representa cerca del 44,7% de todos los ingresos analizados y la contribución urbana rebasa ya la barrera de los cuatro millones.

El IBI rústico, en cambio, descendió. La recaudación bajó de 81.741 a 75.210 euros, con una caída de 6.530 euros, un 7,99% menos. Su peso dentro del conjunto es reducido, inferior al 1%, pero es una de las partidas que retrocede con mayor claridad en términos porcentuales.

Los BICES —Bienes Inmuebles de Características Especiales— se mantuvieron sin cambios. La liquidación recoge 465.567 euros, sin variación absoluta ni relativa.

El impuesto de vehículos registró una ligera caída. En 2025 llegaron a las arcas municipales 847.422 euros, frente a 855.623 de 2024. La diferencia negativa fue de 8.200 euros, un descenso del 0,96%. Pese a esta bajada, continúa siendo una de las figuras relevantes dentro de la estructura fiscal local, con un peso próximo al 9,5% del total.

La mayor variación de todo el cuadro aparece en las plusvalías. Este impuesto pasó de 26.420 euros en 2024 a 236.173 euros lo que supone 209.752,89 euros más. El incremento relativo, del 793,89%. Cabe recordar que el gobierno local recuperó este tributo para el año fiscal de 2024 junto al de construcciones, al tiempo que subió el recibo del IBI de urbana.

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) también crece, aunque de forma contenida. La recaudación del impuesto sobre actividades económicas fue de 503.122 euros , frente a 500.186 en 2024. La diferencia es de 2.936 euros, un 0,59% más. Se trata, por tanto, de una partida estable, con una aportación superior al medio millón de euros pero sin grandes oscilaciones.

En sentido contrario se mueve el ICIO, el tributo sobre construcciones, instalaciones y obras. El Concello ingresó por este concepto 402.912 euros, frente a 407.420 el año anterior. Este tributo se incorporó a las ordenanzas municipales en 2024 después de dos anualidades en suspenso por la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria.

Liquidacion presupuestaria del Concello de Lalín / Hugo Barreiro

En el bloque de tasas, precios públicos y otros ingresos municipales, el crecimiento es más intenso. La suma de estos conceptos pasa de 2.060.913 euros en 2024 a 2.415.686 euros en 2025. La mejora alcanza un incremento del 17,21%. Este bloque aporta algo más del 27% de la recaudación total analizada, pero explica más del 60% del aumento global.

La tasa de basura es la partida más importante de este grupo y la segunda de mayor peso del conjunto, solo por detrás del IBI urbano. El Concello ingresó 1.235.706 euros, frente a 1.058.337 el ejercicio anterior La diferencia fue de 177.368 euros, un incremento del 16,76%.

La tasa de vados también aumenta, aunque de manera moderada. La recaudación subió de 91.835 a 95.621 euros, un 4,12%. Es una evolución positiva, pero con impacto limitado por el tamaño de la partida.

El parking Europa pasó de 46.620 a 48.090 euros, con una mejora de 1.470 euros, equivalente a un 3,15%.

Una de las subidas porcentuales más llamativas se produce en terrazas. La recaudación pasó de solo 449,70 euros en la liquidación de 2024 a 18.317 euros. La diferencia es de 17.868 euros, lo que supone un aumento del 3.973,37%.

La tasa de ambulantes también crece con fuerza. En la última cuenta liquidada alcanzó 84.625 euros, frente a 45.563 el año anterior, con 39.061 euros más. Esta partida se sitúa entre las cinco que más contribuyen al aumento total de la recaudación, por delante de conceptos de mayor tradición tributaria como el IAE o el ICIO.

Los mercados, por el contrario, bajan ligeramente. La recaudación fue de 20.220 euros, frente a 20.912 euros en 2024. La diferencia negativa es de 691,95 euros, un descenso del 3,31%. Es una de las caídas menores en términos absolutos.

Otro concepto corresponde a las transferencias que recibe el ayuntamiento por el funcionamiento de los cajeros de entidades bancarias y en este caso aparecen ahora un total de 3.900 euros, mientras que en 2024 no constaban fondos en la documentación municipal.

El SAF —servicio a ayuda a domicilio— también mejora. La liquidación recoge 170.882 euros en 2025, frente a 154.386 euros del balance anterior. La subida es de 16.496,57 euros, un 10,69 en términos porcentuales. La evolución refuerza el peso de los servicios municipales dentro de la estructura de ingresos.

En lo que respecta a la tasa por utilización de las instalaciones deportivas este capítulo muestra otro incremento, aunque bastante moderado. La recaudación alcanzó 592.886 euros, frente a 526.038 el año anterior. La diferencia positiva fue de un 12,71 por ciento. Es la tercera mayor subida absoluta del cuadro, solo por detrás de plusvalías y basura, y representa ya más del 6,6% de todos los ingresos analizados.

Por último, las multas de tráfico aumentaron de 116.769 a 145.436 euros. La diferencia fue de 28.666 euros con un incremento del 24,55 por ciento. Aunque no se trata de una tasa ni de un impuesto en sentido estricto, su evolución contribuye al crecimiento de los ingresos municipales ordinarios recogidos en la liquidación.

Noticias relacionadas

En conjunto, la lectura de los datos deja una conclusión clara: Lalín recauda más, pero el aumento no procede de una subida homogénea de todos los conceptos. La base más estable sigue estando en el IBI urbano, que sostiene casi la mitad del total.