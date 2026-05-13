El Concello de Lalín gestiona un préstamo por 4,2 millones

El Concello tramita la concertación de una operación de crédito por 4.236.975 euros para financiar inversiones incluidas en el presupuesto municipal. El crédito se plantea a largo plazo, con una duración de 15 años, incluidos dos años de carencia, y se divide en dos lotes.

El primer lote, por 943.823 euros, se destinará a dos actuaciones. La de mayor cuantía será la construcción de la primera fase de nichos en el cementerio de Fraga do Alén, con una asignación de 861.284 euros. A esta inversión se suma la escultura réplica del avión de Joaquín Loriga, con motivo del centenario de la muerte del aviador, para la que se preveían 82.538 euros. No obstante, ya el último pleno el gobierno aseguró que los fondos no tendrían este destino, buscando otras fórmulas de financiación para la obra artística. La concejala delegada de Facenda, Paz Pérez, explica ahora que este importe se incluyó porque así figuraba en el anexo de inversiones del presupuesto en vigor, aunque no se descarta prescindir de estos fondos.

El segundo lote concentra la mayor parte de los fondos, con 3.293.152 euros, vinculados a la estrategia EDIL y al programa Lalín Próximo. La partida más elevada será la construcción de una nueva infraestructura deportiva anexa al Lalín Arena, dotada con 873.152 euros. Le sigue la ampliación y humanización de la Praza da Igrexa, Praza do Concello, Praza da Torre y sus conectores, con 540.000 euros.

También se reservan 524.657 euros para la mejora y acondicionamiento de centros sociales y 520.000 euros para la rehabilitación de la planta baja de la Praza de Abastos y su entorno. El plan incluye además 320.000 euros para la regeneración y humanización de las vías principales del núcleo de Donramiro y 275.342 euros para la ampliación del auditorio de Vilatuxe y la urbanización de su entorno. Finalmente, se consignan 240.000 euros para implantar un sistema de gestión inteligente de la movilidad.

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Pérez remarca que, como anunció en la presentación del Plan Económico Financiero, los recursos económicos se irán usando en función de las necesidades y, por tanto, no necesariamente se dispondrá de la totalidad de los créditos. La licitación del préstamo fue aprobada en pleno la semana pasada.