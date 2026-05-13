Inclusión social
Cogami precisa viviendas accesibles en Lalín, A Estrada o Silleda para el proyecto «ConVive Rural», destinado a cinco usuarios
Los pisos que revisó disponen de un ancho insuficiente en las puertas para poder moverse en silla de ruedas / Al ser una iniciativa con fondos europeos, el propietario siempre va a tener garantizado el cobro del alquiler
En junio, el colectivo Cogami tenía previsto comenzar el programa "ConVive Rural", en el que 5 personas de Lugo y otras tantas de Pontevedra, usuarias de esta entidad, participarían en un proyecto impulsado por Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y que se desarrollará además en 52 municipios repartidos entre Galicia, Madrid, Asturias, Castilla y León, Valencia y Andalucía. El proyecto durará dos años y quiere contribuir a la autonomía de las personas con discapacidad en las zonas rurales que desean emanciparse. No es la primera vez que Cogami activa un proceso de integración similar, pues ya lo hizo en 2024 en A Estrada y Mos.
Desde Cogami, Iván García hace un llamamiento a todas las persoas que posean una vivienda accesible en alquiler, en vista de que los pisos revisados hasta ahora en los cascos urbanos de Lalín, Silleda y A Estrada no se adaptan a las necesidades de movilidad: en casi todos los casos, los marcos de las puertas no cumplen con el ancho mínimo actual de 70-80 centímetros para permitir el paso en silla de ruedas. Antes de 2008, la normativa marcaba un ancho de 60 centímetros, del mismo modo que en la década de los 60 y los 70 se construyeron edificios sin ascensor. "É un problema estructural de todo o país", indica García, que apunta que el piso que precisan también debe tener plato de ducha y el citado ascensor.
Nueva normativa
Estas características son ya casi obligatorias en las nuevas edificaciones, pero es que además en los tres concellos mencionados apenas hay ya pisos disponibles, debido al parón que sufrió la construcción entre 2008 y 2014. Iván García, cuyo número de teléfono es el 663 940 759, indica que los dueños de viviendas que cumplan estas condiciones y estén dispuestos a alquilarla por dos años tienen garantizado el cobro del alquiler, ya que el proyecto cuenta con fondos europeos, en concreto el FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y la participación de la Fundación Mapfre. Anima a todos los propietarios de vivienda que tengan esta cerrada y vacía por miedo a que participen en el programa dado que, como decimos, sí van a cobrar el arrendamiento.
Accesibilidad
García explica que la búsqueda de vivienda se ciñe a los tres concellos más urbanizados de la comarca "porque neles adoita haber menos problemas de accesibilidade", con calles con el mismo nivel en la plataforma de circulación y las aceras o una mejor comunicación en bus con las capitales de provincia.
El representante de Cogami explica que este proyecto quiere garantizar el derecho a la vida independiente de las personas que tienen discapacidad física y orgánica y que residen en zonas rurales. El programa de Cocemfe (de la que forma parte Cogami) escogerá a las personas participantes para acompañarlas en su proyecto de vida. La iniciativa dura dos años y busca una autonomía total de sus participantes. Por eso, la operación contempla cinco fases: un diagnóstico de las personas seleccionadas; formación y diseño de apoyos; ejecución de servicios y acciones comunitarias; seguimiento técnico y transferencia metodológica para que siga sosteniéndose la iniciativa en el tiempo. En el caso de Cogami, colabora en la iniciativa con el servicio 'Acompaña Rural', que facilitará esas viviendas de transición accesibles «como base comunitaria no institucional, con el objetivo principal de garantizar el derecho a vivir de forma independiente», señala en una comunicado. Al margen de equipos profesionales especializados, esta iniciativa también dispondrá de robótica social, sensórica domiciliaria y domótica accesible.
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