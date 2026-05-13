La carrera nocturna Estranoite celebra su decimotercera edición en A Estrada el 20 de junio

La popular carrera nocturna Estranoite celebrará el próximo sábado 20 de junio su decimotercera edición en A Estrada, consolidada como una de las citas deportivas destacadas de la programación previa a las fiestas patronales de San Paio. La prueba, organizada por el Concello en colaboración con el club Atletismo A Estrada, abre este miércoles 13 de mayo el plazo de inscripción, que permanecerá disponible hasta el 17 de junio y contará con un límite máximo de 600 participantes en la categoría absoluta.

El concejal de Deportes, Ismael Pena, presentó este martes el reglamento de una competición que mantiene su carácter lúdico y popular, pero que cada año reúne a cientos de corredores atraídos por la singularidad de disputar una carrera en horario nocturno por las calles del casco urbano estradense.

La Estranoite volverá a desarrollarse sobre un circuito urbano de asfalto de cuatro kilómetros. En la carrera absoluta, los participantes deberán completar dos vueltas para cubrir una distancia de ocho kilómetros. Tanto las pruebas escolares como la absoluta se disputarán en recorridos cerrados y vallados, señalizados y controlados por el Comité Galego de Xuíces de la Federación Galega de Atletismo.

La competición está abierta a participantes federados y no federados, desde la categoría pitufo —para nacidos en 2022 y posteriores— hasta Master B, para corredores nacidos en 1979 y años anteriores.

Las salidas comenzarán a las 21.00 horas con la categoría pitufo y se irán escalonando para el resto de categorías inferiores hasta las 22.00 horas. La entrega de premios de las pruebas escolares está prevista para las 22.20 horas. Posteriormente, a las 23.00 horas, arrancará la carrera absoluta. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 00.15 horas.

Las inscripciones deberán formalizarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada en la web de Emesports. El precio para las categorías juveniles y superiores será de ocho euros, mientras que las pruebas escolares tendrán carácter gratuito.

Los dorsales podrán retirarse el mismo día de la prueba a partir de las 19.00 horas en la Sala Abanca. En la categoría absoluta, junto al dorsal, cada corredor recibirá un chip de cronometraje personal e intransferible.

El reglamento recuerda además que la carrera deberá realizarse exclusivamente por el circuito señalizado, quedando prohibido utilizar aceras, glorietas o zonas ajardinadas. Recortar el recorrido o abandonar el trazado oficial podrá implicar la descalificación.

En cuanto a los premios, todos los participantes recibirán un obsequio conmemorativo al recoger el dorsal. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, excepto en pitufo y prebenjamín, donde todos los niños recibirán medalla. También se premiará a los tres primeros corredores estradenses en cruzar la meta de la carrera absoluta.

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Los vencedores absolutos recibirán una caja degustación de sidra local. Además, la organización contempla igualmente un trofeo para el equipo con mejor puntuación conjunta y un reconocimiento especial para el participante de mayor edad que finalice la prueba.