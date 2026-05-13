Política Social
Antón Acevedo visita el futuro centro de día de Amizar en Lalín
El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitó las futuras instalaciones del centro de día de iniciativa privada que se pondrá en marcha en Lalín. Acompañado por la teniente de alcalde Paz Pérez, el representante de la Consellería de Política Social conoció la localización de este servicio, en la Praza de Galicia. El proyecto está impulsado por los lalinenses Rubén Iglesias y Vanesa Liñares y podría recibir a los primeros usuarios el próximo año.
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