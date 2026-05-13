Los alquileres de vivienda se disparan un 18,1% en Lalín y un 14% en A Estrada desde 2015

Los alquileres de vivienda se encarecieron un 18,1% en Lalín y un 14% en A Estrada desde 2015, según la estadística experimental del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son los dos únicos concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que aparecen con datos propios, ya que el INE solo desglosa los municipios de más de 10.000 habitantes.

El informe señala que las rentas subieron en 2024 un 3,4% en Lalín con respecto al año anterior. En A Estrada, el incremento fue más moderado, del 2,6%. La evolución confirma una tendencia al alza que se ha reforzado en los últimos años: en Lalín, el índice pasó de 106,5 puntos en 2020 a 118,1 en 2024; en A Estrada, de 105,1 a 114 en el mismo periodo.

El IPVA no ofrece precios medios en euros, sino un índice que permite comparar la evolución de los alquileres. Toma como referencia el año 2015, con valor 100. Así, el índice de 118,1 puntos de Lalín en 2024 equivale a un encarecimiento acumulado del 18,1% desde mediados de la pasada década. En A Estrada, el índice se situó en 114 puntos, lo que supone una subida del 14%.

Buena parte de la subida se concentra, además, en los últimos años. Desde 2020, el año de la pandemia de covid, los alquileres acumulan un aumento del 10,9% en Lalín y del 8,4% en A Estrada. Es decir, en apenas cuatro ejercicios se produjo alrededor de dos tercios del encarecimiento registrado desde 2015 en ambos municipios, lo que confirma que la presión sobre las rentas se ha intensificado sobre todo en la etapa más reciente.

Desde el año 2020, los alquileres acumulan un aumento del 10,9% en Lalín y del 8,4% en A Estrada

En el caso de Lalín, el incremento acumulado supera al registrado en concellos pontevedreses como Cangas, Cambados, O Grove, Sanxenxo, Bueu, Baiona, Marín, Moaña, A Guarda, Vilanova de Arousa o Tomiño. Aun así, se mantiene por debajo de los mayores aumentos de la provincia, encabezados por Poio, donde los alquileres subieron un 22,7% desde 2015; Pontevedra, con un 20,3%; Tui y O Porriño, ambos por encima del 20%; y Ponteareas y Vilagarcía, en torno al 19,8%.

A Estrada aparece, en cambio, en la parte baja de la clasificación provincial de los municipios analizados en el informe. Su subida acumulada del 14% solo supera, entre los concellos pontevedreses incluidos en la estadística, a Mos, con un 13,98%; Marín, con un 12,8%; y Moaña, que presenta el menor aumento de la tabla provincial, con un 9,1%.

La lectura anual de 2024 deja a Lalín entre los municipios donde más crecieron las rentas en el último ejercicio. Su subida del 3,4% fue una de las más elevadas de la provincia, solo por detrás de Tui, Poio, Gondomar, Bueu y Cangas. A Estrada, con el 2,6%, se mantuvo en una franja más moderada.

El avance de Lalín también supera al incremento anual registrado en Vigo, donde las rentas subieron un 3%, y al de Vilagarcía, con un aumento similar. A Estrada, por su parte, quedó por debajo de esos registros y lejos de los municipios que lideraron el alza en el último año.

La comparación provincial dibuja así dos realidades diferenciadas en el interior pontevedrés: Lalín se acerca al comportamiento de algunos de los municipios con mayor presión en el mercado del alquiler, mientras A Estrada se mantiene entre las subidas acumuladas más contenidas.

La estadística del INE se elabora a partir de la información tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, procedente de las declaraciones del IRPF en las que se declaran ingresos por arrendamiento de vivienda habitual. Por este motivo, los datos se limitan al territorio fiscal común y los municipios de menos de 10.000 habitantes no aparecen de forma individualizada.

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En el conjunto de Galicia, Lalín ocupa una posición intermedia-alta entre los municipios publicados: su incremento acumulado del 18,1% lo sitúa en el puesto 22 de 60 registros en 2024. A Estrada queda más abajo, en torno al puesto 45, con su subida del 14%.