Yanua acoge un taller de Lucía Cortiñas

La finca Yanua de Ribeira celebra el sábado 16 de mayo de 17:30 a 20:00 un taller de voz y ritmo en la naturaleza impartido por Lucía Cortiñas Lorenzana, quien también realizará un concierto. La gaiteira gallega descubrió su pasión por la percusión a los 15 años. Esa pasión por el tambor la llevó a profundizar en sus propias raíces y también a explorar raíces ajenas.