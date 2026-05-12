Silleda impulsa la campaña «Espazos sen papeleiras» para reforzar el cuidado de las zonas naturales y de ocio

El Concello de Silleda pone en marcha la campaña «Espazos sen papeleiras», una iniciativa de concienciación ambiental con la que quiere fomentr un uso más responsable de las zonas naturales y de ocio del municipio, para evitar que estos enclaves se conviertan en puntos de acumulación de residuos. La campaña comienza en el Parque das Pedrosas, en la Fonte da Abaixo, el parque canino de Silleda, la playa fluvial de Cira, el monasterio de Carboeiro, la Fervenza do Toxa y la Férveda de Escuadro. Son todos ellos enclaves visitados a lo largo del año y, sobre todo, durante los meses de buen tiempo.

El lema de esta iniciativa es que «o mellor residuo é o que non queda atrás», explica el Concello. Por eso, la nueva señalización les recuerda a los y las visitantes la importancia de llevar consigo la basura que generen, para depositarla después en el contenedor adecuado más próximo. «As papeleiras poden parecer unha solución cómoda, pero en determinados espazos naturais acaban converténdose con frecuencia en focos de acumulación de lixo», añade el gobierno local. Y esto ocurre aunque se vacíen con frecuencia, porque acaban provocando igual malos olores, impacto visual o la presencia de animales en busca de restos de comida, como indica la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

Un extintor

En las últimas jornadas, el Concello acometió labores de limpieza en el entorno de la Fonte de Abaixo, donde se retiraron más de cinco sacos de basura, sobre todo envases, botellas, restos de comida y hasta un extintor. Esta situación evidencia "a necesidade de reforzar mensaxe de concienciación", indica la regidora.