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Silleda abre la reserva de plazas para su programa de conciliación

redacción

Silleda

El Concello de Silleda ultima los preparativos de su campamentos de verano con el objetivo de facilitar la conciliación familiar. La iniciativa está coordinada por el departamento de Igualdade y se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 8 de septiembre, coincidiendo con el período de vacaciones escolares.

El servicio funcionará entre las 9.00 y las 14.00 horas de mañana, mientras que por las tardes será de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. El gobierno municipal avanza que como en años anteriores estos campamentos se realizarán en las instalaciones de los colegios públicos de Silleda y de A Bandeira.

De 3 a 16 años

En lo que respecta al plazo de solicitudes, los interesados en anotar a sus menores podrán hacerlo hasta el próximo martes día 26 del presente mes. Los campamentos estivales municipales reservan su participación a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años que estén empadronados en el municipio.

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Las personas que deseen anotar a sus hijos en el campamento deberán hacerlo a través del Registro municipal situado en el consistorio, también de manera presencial en la sede municipal o de manera telemática. En lo que respecta a la documentación requerida, los interesados podrán consultarla ya en la página web del ayuntamiento.

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