Servicios sanitarios atienden a dos heridos en un accidente de tráfico en A Estrada

Dos personas resultaron heridas este mediodía en una colisión entre dos vehículos registrada en el punto kilométrico 206,5 de la N-640, a la altura de O Pedregal, en el municipio de A Estrada. Ambos implicados fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados posteriormente a un centro hospitalario.

El accidente se produjo minutos antes de las 14.00 horas. Según informó el 112 Galicia, el aviso fue recibido a las 13.46 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de que las dos personas implicadas presentaban dolor tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, que se encargaron de la asistencia sanitaria y del traslado de los heridos, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

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No fue necesario realizar labores de excarcelamiento, ya que los ocupantes de los vehículos se encontraban accesibles a la llegada de los equipos de emergencia. No obstante, el tráfico sí se vio afectado durante varios minutos debido a que ambos turismos bloqueaban parcialmente la vía.