Reconocidas canteras de España y Portugal se darán citan en A Estrada

A Estrada recibirá un año más a algunas de las mejores canteras de fútbol base de España y Portugal. El motivo es la novena edición del Torneo Benjamín Concello da Estrada, un evento que dará comienzo el próximo sábado en el campo de San Martiño de Callobre con una fase previa en la que participan 24 canteras gallegas. De ese torneo saldrán seis clasificados para la fase final que se celebra el día 23 en el Novo Municipal.

Este campeonato fue presentado ayer en el Concello de A Estrada, contando con directivos de la Escola Estrada; el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; y el edil de Deportes, Ismael Pena. El presidente de la escuela, Toño Fernández, explicó que la idea es hacer este torneo «más grande» en cada edición, algo para lo que es clave el apoyo del Concello y los patrocinadores. En esta ocasión no podrán contar con la participación del Madrid, ya que, según explicó, se vio afectado por la ampliación de su liga una jornada más. Sin embargo, cuentan en que puedan volver el año que viene. En su sitio cuentan con el regreso del Oporto.

Así serán cinco las canteras de Portugal que estarán representadas en el campeonato junto a Sporting Braga, Vitoria de Guimares, Sporting de Portugal y Benfica. A ellos hay que sumar las canteras de Rayo Vallecano, Celta, Depor y los asturianos Sporting de Gijón y Oviedo. Los once equipos decididos para la fase final se completan con el equipo local, la Escola Estrada, que estará dirigida por Toño Coto. A ellos hay que sumar los seis que accedan desde la fase previa, los cuatro mejores y dos como premio a mejor afición.

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Louzao por su parte alabó el trabajo de la escuela de fútbol, la que más fichas tiene de A Estrada con cerca de 400. «Llevan mucho tiempo demostrando que se pueden hacer bien las cosas, con un torneo que es sinónimo de calidad».