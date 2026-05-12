Peregrinando hacia San Lorenzo

Tras su paso el año pasado por Sabucedo, en una peregrinación que le llevó año y medio, la amazona francesa Marie Sonnois regresará este año para vivir de nuevo la Rapas das Bestas. En la jornada de ayer comenzó su largo camino, ya que lo hará de nuevo a caballo. Esta vez sin embargo no lo hará sola ya que en esta peregrinación hasta San Lorenzo estará acompañado por su pareja, natural de Castellón, y que conoció precisamente en su estancia en A Estrada para vivir la milenaria tradición.

La pareja partió a caballo y con otros dos más para llevar todo el material que necesitan. Será así un viaje diferente al que realizó el año pasado, cuando recorrió varios caminos de Santiago sola junto a su yegua Zambomba.