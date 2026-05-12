LII Festa do Salmón
A Estrada incorpora por primera vez patrocinio privado a la Festa do Salmón
La colaboración económica destinará directamente 60 euros en vales de compra a cada establecimiento hostelero local participante en el evento
La Festa do Salmón de A Estrada da un paso histórico al incorporar por primera vez el patrocinio de una empresa privada. Vegalsa-Eroski realizará una colaboración económica que el Concello ha decidido canalizar directamente hacia la hostelería local participante en la degustación popular del domingo. Cada establecimiento recibirá un vale de 60 euros para consumir en supermercados de la firma colaboradora, en una iniciativa que busca reforzar el impacto económico directo en el sector.
El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, destacó que este primer acuerdo de patrocinio supone un hito en la evolución de la fiesta gastronómica, al abrir la puerta a nuevas vías de financiación y colaboración con el sector privado. Según explicó, el creciente atractivo de las citas del calendario festivo estradense está generando interés entre distintas empresas, con nuevas propuestas actualmente en estudio.
Carpa del Salmón
En paralelo, la Praza da Constitución acoge ya el montaje de la gran carpa que se convertirá durante un mes en un espacio sociocultural a pie de calle. La estructura, de 800 metros cuadrados (40x20), será el epicentro de una programación continua que se extenderá hasta el 13 de junio y que tendrá como ejes principales la Festa do Salmón y la Feira da Sidra.
La instalación, de mayor tamaño que la del pasado año, busca consolidar este recinto como un punto de dinamización cultural y festiva junto a la casa consistorial, garantizando además el desarrollo de las actividades independientemente de las condiciones meteorológicas.
La programación se prolongará durante las próximas semanas con propuestas para todos los públicos, combinando actividades musicales, culturales y gastronómicas. Desde el gobierno local se subraya que esta estructura permite concentrar parte importante de la oferta festiva en un único espacio central, favoreciendo la participación ciudadana y el ambiente en el centro de la villa.
Programación
La actividad arrancará el viernes 15 con la segunda edición del Latexo Fest, un festival gratuito de música electrónica y sesiones DJ. La cita comenzará a las 22.30 horas y tendrá como principal reclamo al televisivo Kiko Rivera, cabeza de cartel. El evento contará también con las actuaciones de los DJs gallegos Carlos López, DMiron, MRJ y Telmo.
El sábado 16 será el turno de Mondra, uno de los artistas más destacados de la nueva escena musical gallega. El músico y performer actuará a partir de las 22.00 horas con una propuesta que mezcla música tradicional, electrónica y puesta en escena contemporánea.
La programación continuará el domingo 17 con la degustación popular del salmón, que arrancará a las 12.30 horas y contará este año con la participación récord de 18 establecimientos hosteleros. Está previsto repartir unas 5.500 raciones hasta agotar existencias, manteniéndose el precio de 4 euros por bandeja.
La jornada gastronómica estará amenizada desde las 13.30 horas por la Big Band Carlos Barruso, una de las formaciones más reconocidas de la escena cultural estradense, vinculada al Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso y especializada en jazz, swing y músicas modernas.
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