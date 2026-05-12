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La oficina móvil de Galicia Retorna, este miércoles en Silleda

La unidad móvil del servicio Galicia Retorna estará estacionada este miércoles, 13 de mayo, en la Praza Juan Salgueiro de Silleda, de 9.00 a 14.00 horas. Esta oficina sobre ruedas ofrece asesoramiento sobre trámites administrativas, prestaciones, ayudas, recursos disponibles y orientación laboral a las personas retornadas o que estén valorando regresar a Galicia. Hay que solicitar cita previa en el número de teléfono 900 102 380.

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