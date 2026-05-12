El mercado automovilístico comarcal arranca el año con un crecimiento del 37% y 366 vehículos matriculados

Las comarcas cerraron el primer trimestre con 366 vehículos matriculados, que son 99 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 267 altas. El incremento interanual alcanza el 37 % y confirma un arranque de año claramente más dinámico para el mercado, según los balances aportados por la Dirección General de Tráfico.

El mayor peso del crecimiento corresponde a los turismos, que pasaron de 170 matriculaciones entre enero y marzo del ejercicio pasado a un total de 229 en el mismo periodo de este año. Son 59 unidades más, un avance del 34,7%, y representan más de seis de cada diez vehículos matriculados en el trimestre. También destaca el fuerte repunte de los ciclomotores, que subieron de solo cinco a 31 unidades. Aunque su volumen sigue siendo menor que el de los turismos, es la categoría con el crecimiento relativo más elevado, con un aumento del 520%. Las motocicletas también mejoraron con fuerza, al pasar de 14 a 24 matriculaciones, lo que supone un alza del 71,4%.

En el apartado de vehículos profesionales, las camionetas y furgonetas crecieron de 41 a 45 unidades, un incremento del prácticamente diez puntos porcentuales, mientras que los tractores industriales avanzaron ligeramente, de 15 a 16 matriculaciones. Los remolques y semirremolques también aumentaron de forma moderada, de 13 a 14 unidades.

La única categoría que retrocedió fue la de autobuses, que bajó de seis matriculaciones en el primer trimestre de 2025 a cuatro. El apartado de otros vehículos se mantuvo estable, con 3 altas en ambos períodos. En conjunto, los datos reflejan una evolución positiva de la matriculación en ambas comarcas, impulsada sobre todo por los turismos y por el notable aumento de vehículos de dos ruedas, especialmente ciclomotores.

Si nos centramos en este arranque del año Lalín alanzó un total de 160 altas, el 43,7% del total comarcal, y se situó claramente por delante del resto de concellos. Por detrás aparece A Estrada, con 73 vehículos matriculados, lo que supone prácticamente una quinta parte del conjunto de ambas comarcas. El tercer puesto lo ocupa Silleda, con 68 altas, muy cerca del municipio estradense. Entre estos tres concellos reúnen 301 matriculaciones, más del 82% del total del trimestre.

A mayor distancia se sitúa Vila de Cruces, con 33 vehículos, seguida de Rodeiro, con 11; Forcarei, con 9; Agolada, con 8; y Dozón, con 4. Por comarcas, los municipios de Deza acumulan 284 matriculaciones, mientras que A Estrada y Forcarei, en Tabeirós-Terra de Montes, suman 82. En el caso concreto de los turismos, la distribución mantiene el liderazgo de Lalín. El municipio registró 96 turismos matriculados en el trimestre, el 41,9% de los 229 contabilizados en el conjunto de las dos comarcas. Le sigue A Estrada, con 57 turismos, y después Silleda, con 30. También destacan Vila de Cruces, con 25 turismos, y ya con cifras más reducidas Rodeiro, con 7; Agolada, con 6; y Dozón y Forcarei, con 4 turismos cada uno. Precisamente, como es habitual, los turismos capitalizan la demanda y representaron casi dos tercios del total.

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A bastante distancia se situaron los camiones y furgonetas, con 45 matriculaciones, seguidos de los ciclomotores, con 31, y las motocicletas, con 24. El balance de estos tres meses se completó con 16 tractores industriales, 14 remolques y semirremolques, cuatro autobuses y tres vehículos incluidos en la categoría de otros.