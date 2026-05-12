Medio Rural invierte 230.000 euros en un nuevo pastizal para ganado en Cerdedo Cotobade

La Consellería do Medio Rural ha invertido más de 230.000 euros en la implantación de un nuevo pastizal en el municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, concretamente en el monte vecinal en mano común de Quireza, en una actuación destinada a reforzar la alimentación del ganado y favorecer la prevención de incendios forestales.

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este martes la zona para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados en una superficie superior a las 40 hectáreas.

En concreto, el nuevo pastizal abarca 43 hectáreas en las que se realizaron labores de desbroce, pase de grada pesada, abonado y siembra, entre otras actuaciones. Además, se instalaron cierres perimetrales a lo largo de 3.450 metros para delimitar el espacio.

La actuación está orientada a mejorar la alimentación del ganado existente en la zona, incluido el equino que llega hasta este monte y que pertenece a la tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo.

Durante la visita, José Balseiros destacó que este tipo de intervenciones «son fundamentales para el desarrollo rural» y subrayó su impacto positivo en la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas agroforestales. Además, señaló que contribuyen a la prevención de incendios forestales y favorecen la actividad socioeconómica al ofrecer espacios adecuados para la ganadería extensiva.

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La creación de este nuevo pastizal se enmarca dentro del Plan de Pastos de Galicia, que desde 2020 permitió la movilización de cerca de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pastizales, mediante una inversión autonómica cercana a los 15 millones de euros.