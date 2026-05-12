Neves Rodríguez lerá o pregón das Letras Galegas na Estrada o 17 de maio

O acto institucional das Letras Galegas na Estrada adiantarase unha hora e celebrarase xunto ao monólito de Marcial Valladares Núñez, único estradense homenaxeado

Neves Rodríguez será a pregoeira tomando o relevo da estradense María Corral. / FDV_Externas

Fran Campos

A Estrada

A comunicadora, actriz e presentadora Neves Rodríguez será a encargada de ler este ano o pregón das Letras Galegas en A Estrada, nun 17 de maio que coincidirá ademais coa celebración da Festa do Salmón. A condutora do programa “É de mañá” de Radio Estrada protagonizará o acto institucional co que o municipio renderá homenaxe á escritora e xornalista Begoña Caamaño, figura homenaxeada este ano polas Letras Galegas.

Rodríguez asegurou sentirse “honrada” pola súa elección como pregoeira e destacou o compromiso cultural e lingüístico da Estrada, subliñando a importancia de coidar a lingua galega e de proxectar cara ao futuro o legado de Begoña Caamaño.

O pregón celebrarase ás 11.00 horas, adiantando unha hora o seu horario habitual, e terá lugar xunto ao monólito de Marcial Valladares Núñez, único estradense homenaxeado ata o de agora coas Letras Galegas. O acto contará co acompañamento musical da Banda de Gaitas de Barbude, coa intervención do alcalde Gonzalo Louzao e cunha ofrenda floral que rematará coa interpretación do Himno Galego.

Neves Rodríguez toma o relevo da estradense María Corral, pregoeira en 2025 nunha edición dedicada ás cantareiras. Corral puxo en valor o papel das mulleres na transmisión da cultura popular. Agora, Rodríguez recolle esa testemuña institucional nun contexto no que A Estrada reforza o compromiso coa lingua e coa programación cultural en galego.

Narración oral

A programación complétase co espectáculo “As mil e unha”, de Vero Rilo e Luis Iglesias, unha proposta de narración oral e música baseada no legado de Begoña Caamaño. A peza combina historias, emoción e memoria para reivindicar a tradición oral e a defensa das voces silenciadas. Dirixida a público familiar, terá lugar este xoves ás 19.00 horas no Teatro Principal, con entrada de balde.

