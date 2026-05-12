Lingua galega
Neves Rodríguez lerá o pregón das Letras Galegas na Estrada o 17 de maio
O acto institucional das Letras Galegas na Estrada adiantarase unha hora e celebrarase xunto ao monólito de Marcial Valladares Núñez, único estradense homenaxeado
A comunicadora, actriz e presentadora Neves Rodríguez será a encargada de ler este ano o pregón das Letras Galegas en A Estrada, nun 17 de maio que coincidirá ademais coa celebración da Festa do Salmón. A condutora do programa “É de mañá” de Radio Estrada protagonizará o acto institucional co que o municipio renderá homenaxe á escritora e xornalista Begoña Caamaño, figura homenaxeada este ano polas Letras Galegas.
Rodríguez asegurou sentirse “honrada” pola súa elección como pregoeira e destacou o compromiso cultural e lingüístico da Estrada, subliñando a importancia de coidar a lingua galega e de proxectar cara ao futuro o legado de Begoña Caamaño.
O pregón celebrarase ás 11.00 horas, adiantando unha hora o seu horario habitual, e terá lugar xunto ao monólito de Marcial Valladares Núñez, único estradense homenaxeado ata o de agora coas Letras Galegas. O acto contará co acompañamento musical da Banda de Gaitas de Barbude, coa intervención do alcalde Gonzalo Louzao e cunha ofrenda floral que rematará coa interpretación do Himno Galego.
Neves Rodríguez toma o relevo da estradense María Corral, pregoeira en 2025 nunha edición dedicada ás cantareiras. Corral puxo en valor o papel das mulleres na transmisión da cultura popular. Agora, Rodríguez recolle esa testemuña institucional nun contexto no que A Estrada reforza o compromiso coa lingua e coa programación cultural en galego.
Narración oral
A programación complétase co espectáculo “As mil e unha”, de Vero Rilo e Luis Iglesias, unha proposta de narración oral e música baseada no legado de Begoña Caamaño. A peza combina historias, emoción e memoria para reivindicar a tradición oral e a defensa das voces silenciadas. Dirixida a público familiar, terá lugar este xoves ás 19.00 horas no Teatro Principal, con entrada de balde.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años