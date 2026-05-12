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Huelga del metal

Lalín será una de las localizaciones de la provincia con movilizaciones

La CIG convoca concentraciones el miércoles y el jueves delante del consistorio

Concentración de trabajadores del metal, la semana pasada, en Lalín.

Concentración de trabajadores del metal, la semana pasada, en Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Lalín será este miércoles uno de los escenarios de la nueva ofensiva sindical del metal en la provincia de Pontevedra. Los trabajadores están llamados a secundar cinco jornadas de huelga los días 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo para reclamar un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales. En la capital dezana, la movilización partirá a las 12.30 horas desde las inmediaciones del consistorio, en paralelo a las protestas convocadas en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.

La convocatoria de la Confederación Intersindical Galega (CIG) llega después de que la última reunión de la mesa negociadora constatase, según los sindicatos, la falta de voluntad de la patronal para acercar posturas. El sector emplea a más de 30.000 personas en la provincia y reclama una subida salarial suficiente, con garantías de recuperación del poder adquisitivo. La CIG rechaza una vigencia de cuatro años y considera insuficiente el incremento del 14%, al entender que el tope del 2% para la revisión del IPC no asegura compensar la inflación.

Entre las reivindicaciones figuran también una reducción real de la jornada, la regulación de la jubilación anticipada con contrato de relevo, la subrogación del personal en los cambios de contrata y límites a la subcontratación, vinculada por la parte social con la precariedad y la siniestralidad. Los sindicatos reclaman además medidas frente a las altas temperaturas en verano, con jornada continuada en sectores como el naval.

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A la protesta se suma el comercio del metal, con paros los días 13 y 14. Este subsector, con unos 10.000 empleados en Pontevedra, denuncia que la patronal pretende eliminar la cobertura del 100% desde el primer día de baja y suspender garantías que impiden absorber pluses superiores al convenio.

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