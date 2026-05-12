La hostelería vende 3.000 tapas de salmón en el fin de semana
El fin de semana de tapas de salmón celebradas en A Estrada, del 8 al 10 de mayo, dejaron un balance positivo con una estimación total de unas 3.000 tapas vendidas, consolidando esta cita como uno de los principales atractivos dentro de la programación de la Festa do Salmón.
Algunos de los establecimientos participantes alcanzaron cifras individuales de entre 200 y 300 tapas servidas, reflejo de la buena acogida del público aunque no comparable a las Santas Tapas por distintos motivos. El evento contó este año con la participación de 15 locales hosteleros, dos menos que en 2025, cuando fueron 17.
Como incentivo añadido, cada tapa consumida daba derecho a una papeleta para el sorteo de dos vales de 300 y 150 euros, que se celebrará el 14 de mayo.
Entre los locales participantes figuran Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, A Lacena de Chucha, O Candil de Silvia, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno. El formato se mantuvo respecto a ediciones anteriores, con tapas a un precio único de tres euros.
La ruta de tapas de salmón de A Estrada, previa a la Festa do Salmón, se consolidó en torno a 2017 como actividad hostalera organizada. Desde entonces, bares y restaurantes ofrecen cada mayo propuestas gastronómicas que complementan y dinamizan la celebración principal del municipio
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