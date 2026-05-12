Audiovisual galego
Tras gañar un Webby Award, Brais Revaldería anuncia un novo documental sobre a Rapa das Bestas
O director e produtor lucense recolleu o premio en Nova York, onde destacou o peso internacional destes galardóns
O director e produtor lucense Brais Revaldería prepara unha curtametraxe documental a partir do universo de ‘Fillos do Vento: A Rapa’, a historia inmersiva centrada na tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo que vén de recibir un recoñecemento internacional nos Webby Awards, considerados os Óscar de Internet.
Neste senso, o novo proxecto audiovisual atópase xa en fase de posprodución e constrúese a partir do abundante material gravado durante anos en Sabucedo. Segundo explica o propio Revaldería, «a idea é facer unha curtametraxe de cinema tradicional mantendo o mesmo universo de Fillos do Vento: A Rapa».
Cómpre lembrar, ademais, que o anuncio chega despois de que a proposta inmersiva recibise o People’s Voice Webby Award á mellor historia inmersiva na 30ª edición dos Webby Awards, un galardón decidido por votación popular entre milleiros de candidaturas internacionais.
De feito, Revaldería recolleu o premio este luns na gala oficial celebrada no Cipriani Wall Street de Nova York, un dos grandes encontros internacionais vinculados ao ámbito dixital e audiovisual. O director asistiu acompañado por María Fernanda Ordoñez Morla, codirectora e produtora artística da obra, despois de participar tamén no Beijing International Film Festival, celebrado na cidade chinesa de Beijing.
Así mesmo, o director lucense destacou a relevancia internacional destes premios e mostrouse agradecido polo recoñecemento recibido. «Os Webby Awards teñen moitísimo peso internacional e simplemente estar alí xa é moi difícil», sinalou.
‘Fillos do Vento: A Rapa’ é o resultado de sete anos de gravacións nas montañas de Sabucedo, onde cada verán se celebra un dos rituais máis singulares de Europa. A proposta documenta a relación entre os veciños e os cabalos salvaxes mediante unha proxección panorámica de 270 graos, imaxe en 8K e son espacial.
Por outra banda, a obra inmersiva iniciou o seu percorrido internacional no Marché du Film do Festival de Cannes e pasou tamén polo Festival de Cine Europeo de Sevilla e o SXSW de Austin, en Texas, dentro da categoría XR Experience Spotlight.
Para máis información sobre o proxecto está dispoñible a páxina web oficial e o perfil de Instagram de 'Fillos do Vento: A Rapa'.
