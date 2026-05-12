La Diputación destina 90.000 euros a los nuevos vestuarios del pabellón de Rodeiro

El presidente de la Diputación y exalcalde de Rodeiro, Luis López, visitó ayer su municipio para presentar el proyecto de mejora de los nuevos vestuarios del pabellón municipal. La actuación está enmarcada en la tercera convocatoria del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, a través del que destina casi 90.000 euros a una obra valorada en 143.000. López, acompañado por el alcalde, José Luis Camiñas, el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, y la portavoz local del PP, Cati Somoza, manifestó que «é un pracer iniciar unha semana de traballo na miña casa, en Rodeiro, anunciando novos investimentos para o concello e dando pasos adiante na provincia do deporte».

El proyecto contempla la construcción de un nuevo módulo de vestuarios y servicios que fortalecerán la infraestructura deportiva en una zona en la que se asientan instalaciones como las pistas de pádel municipales, el pabellón polideportivo y el centro educativo, en un entorno en el que además suelen celebrarse diversas actividades deportivas en la naturaleza. Se instalará una pequeña edificación en dos alturas, con accesos independientes para cada planta desde el exterior. El primer piso dispondrá de vestuarios con un aseo accesible, y el segundo, de otro vestuario. La superficie construida total será de casi 80 metros cuadrados. El presidente provincial remarca que estamos ante "un proxecto moderno e de calidade para promover a actividade física, os hábitos de vida saudables e mellorar a calidade de vida" de los vecinos de Rodeiro, una filosofía que se extiende a todos las medidas que apoya en los demás municipios de Pontevedra.

Estos vestuarios no son el único proyecto de la Diputación en materia deportiva en Rodeiro. A través de las dos anteriores convocatorias del PEID, la administración provincial posibilitó la dotación de las pistas de pádel mediante una aportación de casi 120.000 euros. En otros ámbitos, como el de infraestructuras, ha invertido ya más de 700.000 euros, a los que debemos sumar más de 1,25 millones que corresponden a distintos planes de cooperación. "No que levamos de mandato, o goberno provincial ten mobilizados en Rodeiro un total de 3,7 millóns de euros", calcula López.