Tiro con arco
Dos deportistas de Arco Celta acaban entre los 20 primeros del Nacional
Laura Fernández y Roi López fueron terceros en la prueba de la liga autonómica de Narón
redacción
Los arqueros de Arcocelta completaron una intensa agenda competitiva, con presencia en pruebas autonómicas, nacionales e internacionales y con varios puestos de podio en distintas modalidades.
El balance comienza el 25 de abril en el Gran Premio de España 3D, celebrado en Piélagos. Hasta allí se desplazaron los representantes sénior de arco tradicional Herminio López y Silvia Gómez. Herminio finalizó en el puesto 17 , mientras que Silviafue décimo quinta en su división.
El club también compitió en Narón, dentro de la tercera cita de la Liga Gallega de Aire Libre. En modalidad longbow, Laura Fernández logró la victoria, mientras que Roi López consiguió subir al podio con una meritoria tercera posición. La buena dinámica continuó, con la celebración de la primera tirada de Campo, una disciplina similar al 3D, aunque disputada con dianas de papel. En esta prueba, Roi López se hizo con el oro y Laura Fernández alcanzó la plata, ambos de nuevo en modalidad longbow.
El último desplazamiento llevó a los integrantes de Arcocelta hasta Portugal, donde participaron en el quinto enfrentamiento de la Liga 3DBH. La cita dejó un amplio medallero para el club: Ariadna López fue primera en tradicional júnior; Julio César García logró el oro en barebow sénior; Javier Pérez obtuvo la plata en compound hunter sénior; José García fue segundo en longbow veterano; y Laura Fernández y Roi López firmaron sendos terceros en longbow sénior.
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