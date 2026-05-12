Tráfico
Cortan Monte Faro por trabajos en la cubierta de un edificio
La calle Monte Faro de Lalín permaneció cortada al tráfico durante buena parte de la jornada del lunes. La instalación de una grúa de gran tamaño en el primer tramo de esta céntrica rúa del núcleo urbano tenía como fin la realización de trabajos de acondicionamiento de la cubierta de un edificio, tareas que se desarrollaron hasta media tarde. Vecinos de la zona aseguran que por momentos el corte de la calle no estuvo correctamente señalizado, topándose los conductores con la grúa en la vía sin advertencias previas.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años