Cortan Monte Faro por trabajos en la cubierta de un edificio

La calle Monte Faro de Lalín permaneció cortada al tráfico durante buena parte de la jornada del lunes. La instalación de una grúa de gran tamaño en el primer tramo de esta céntrica rúa del núcleo urbano tenía como fin la realización de trabajos de acondicionamiento de la cubierta de un edificio, tareas que se desarrollaron hasta media tarde. Vecinos de la zona aseguran que por momentos el corte de la calle no estuvo correctamente señalizado, topándose los conductores con la grúa en la vía sin advertencias previas.