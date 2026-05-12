La cooperativa ganadera Copergo inicia una nueva etapa orientada a las explotaciones de autoconsumo

Copergo, la cooperativa de Agolada, oficializó su puesta en marcha en 1998, pero sus orígenes se remontan a los años 80, cuando el municipio era un referente en la producción de carne y a su feria del 12 de cada mes acudían carniceros de cualquier punto de Galicia. Por entonces, Agolada contaba con más de un centenar de explotaciones de leche, que en varios casos no superaban la veintena de animales pero que supieron aprovechar el funcionamiento de la cooperativa para integrarse en el sistema de producción de cuotas de leche, que entró en vigor en la UE en 1984 (España comenzó con una cuota de 5,4 millones de toneladas que, con los años, subió a los 6,5).

El cierre de explotaciones por la falta de relevo generacional y la reducción del margen de beneficios, así como la progresiva pérdida de fuerza de la feria del 12 por la unificación de todos los mercados en la Central Agropecuaria de Galicia, provocaron que en los últimos años Copergo funcionase a medio gas. Pero en diciembre la entidad, que aún conserva unos 90 socios, renovó su directiva. Ahora, Anxo Oro ejerce de presidente, mientras Rafael Méndez ocupa la vicepresidencia y Susana Tato se encarga de la tesorería. Los tres ejercieron este martes de anfitriones de todas las personas que visitaron la renovada nave de Copergo en el polígono industrial de Merlín. «A nosa intención é darlles solucións sobre todo aos pequenos gandeiros, ainda que pertenzan a outras cooperativas» ofreciéndoles no solo maíz de siembra (tan necesario en estas semanas), sino también pienso de Nudesa y, como novedad, plantel de huerta, explica Susana Tato. La directiva es consciente de que buena parte de su masa social son ya personas jubiladas o nuevos vecinos del rural que tienen media o una docena de gallinas para comer huevos de casa o un pequeño huerto. Con la tienda de la cooperativa, les evitan el tener que desplazarse a Lalín o a Silleda a realizar pequeñas compras de cereal o de fertilizantes, por ejemplo.

«Pero é que ademais a cooperativa foi, e queremos que siga sendo, un punto de encontro» indica Anxo Oro, «porque moita xente do rural vén polas mañás a Agolada ao médico ou ao Concello, e e paso vén mercar aquí». Por eso, ahora Copergo abrirá de 9.30 a 14.30 horas por la mañana, pero de lunes a sábado (antaño solo de lunes a viernes), y también los días de feria que caigan en domingo o festivo, ya que en el propio mercadillo no hay puestos de productos para plantar en la huerta. La directiva también se turnará para abrir en turno de tarde, de 16.30 a 19.30 horas, y atender, además, cualquier trámite administrativo que tengan que hacer las explotaciones como, por ejemplo, dar de alta un ternero.

El intento de fusión con Cobideza

En estos más de 40 años de historia, Copergo tuvo entre sus presidentes a Berardo Conde, que además formó parte de la Asociación para o Desenvolvemento Rural de Agolada, montada a finales de 2008. Más atrás en el tiempo, hace casi un par de décadas, los socios de la cooperativa votaban si se integraban o no en Cobideza, la entidad con sede en Cercio y que ahora dispone además de servicios en Silleda. La mayoría de socios votaron en contra de esa fusión, «e foi unha pena, porque podíamos traballar de maneira conxunta», explica Rafael Méndez, que sí se integró en Cobideza. El vicepresidente quiere dejar claro que en esta nueva etapa de Copergo «non aspiramos a ser como Cobideza ou como O Rodo», e insiste en esa voluntad de atender a las pequeñas explotaciones, aunque en Agolada si en un tiempo hubo más de un centenar de ganaderías «agora quedamos 8 ou 10, ainda que sexamos de bastante maior tamaño. Daquelas ao mellor unha explotación gastaba 30 sacos de pienso ao mes, e agora, polo volume de animais, gastas camións».

Vecinos en la jornada de puertas abiertas. / Bernabé/Javier Lalín

La actual directiva, aunque ejerce como tal desde diciembre, comenzó a materializar esta nueva singladura a mediados de marzo, con la limpieza de la nave y la retirada de enseres que no se empleaban. No descarta acudir al mercadillo del día 12 en el casco urbano para darse a conocer pero sí tiene claro que no va a contar con una estación de servicio propia como las que poseen las citadas O Rodo o Cobideza, dado que tampoco dispondría de espacio en el polígono y cerca se encuentra la gasolinera de Shell. En estos primeros pasos, "non temos problemas en que nos distribúan producto os proveedores, ainda que ao mellor nos custou dispoñer de plantel de horta porque xa estaba a temporada iniciada", apostilla Susana Tato. Pero también es verdad que en las últimas semanas, gracias al boca a boca, se acercan a la nave de Copergo comerciales nuevos para dar a conocer las marcas que representan. Esta nueva junta directiva estará al frente de Copergo durante cuatro años, que es el plazo que marcan los estatutos, y deja claro que nada tienen que ver sus cargos con sus orientaciones políticas, pues Tato es la edil del BNG en la corporación y Rafael Méndez, vinculado durante años al PP local, en 2023 lideró la lista Xunt@s x Agolada. "Este é un pobo pequeno e a xente sabe diferenciar o persoal do político", coinciden ambos.