Música
El Conservatorio celebra la graduación de Grado Profesional
redacción
El próximo miércoles 13 de mayo a las 19:30 horas, en el CMUS Profesional de A Estrada, se celebrará el acto de graduación del alumnado que finaliza el Grado Profesional correspondiente al ciclo 2020/2026.
Participarán en la ceremonia las pianistas Carlota Louro Vieites y Sara Sánchez García, el tubista Luis José Diz Graña, el guitarrista Izan Horrea Matos, la flautista Leila Lestido Comojo, la percusionista Ainoa Matalobos Buján, el violonchelista Adrián Mosquera Simes, el trompista Pedro Troitiño Magán y la clarinetista Carla Prado Cacheda. El acto contará con la presencia de la concejala de Educación, Amalia Goldar, así como del profesorado del centro, compañeros, familiares y amistades.
Han sido seis años de intenso trabajo y dedicación para superar los objetivos académicos establecidos y alcanzar la titulación que ahora reciben. Los graduados podrán continuar su formación en el Grado Superior, impartir clases en escuelas de música o incorporarse a distintas formaciones musicales donde podrán desarrollar su talento.
La ceremonia incluirá la actuación del dúo de flauta y piano formado por Leila Lestido y Alejandro Salgueiro, además de intervenciones de los homenajeados y una proyección fotográfica. Para finalizar, la concejala de Educación entregará un diploma conmemorativo y se realizará la tradicional fotografía de grupo como recuerdo de su paso por el centro.
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