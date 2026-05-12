Educación
Charla para ayudar en la toma de decisiones académicas
redacción
El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez acogerá el próximo jueves 14 de mayo a las 19:30 horas, en la biblioteca del centro, la charla “Como axudar á rapazada a tomar decisións académicas?”, una actividad dirigida a familias y alumnado que busca ofrecer herramientas para afrontar uno de los momentos más complejos de la etapa educativa.
La sesión estará impartida por la orientadora del propio centro, Ana Parada, y abordará la dificultad que supone elegir un itinerario académico o profesional durante la adolescencia. El objetivo es proporcionar recursos y estrategias que permitan acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones con mayor información, responsabilidad y seguridad, favoreciendo así una elección más consciente de su futuro formativo.
La actividad se enmarca en el programa de iniciativas del centro destinadas a las familias, que a lo largo del curso ha incluido diversas propuestas formativas. Entre ellas destacan la charla de Sabela Maceira Mato en el primer trimestre, el obradoiro de Laura Campos y las intervenciones de Miriam Otero y Martín Camba.
Además, este año se ha puesto en marcha un club de lectura para familias, que ya ha celebrado dos sesiones con los libros propuestos, reforzando la implicación de las familias en la vida educativa del centro y fomentando espacios de reflexión compartida.
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