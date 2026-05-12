Añobre honra a Santa Rita los días 21 y 22 con misas y música
La parroquia cruceña de Añobre honra a Santa Rita el 21 y 22. El 21 la misa será a las 21.00 horas, y a medianoche, otra misa con la coral Tremoedo, de Vilanova de Arousa, con una procesión con velas desde la iglesia al crucero. Habrá un puesto de pulpo, verbena con Óbice Capital y fuegos de artificio. El 22, las misas rezadas comienzas a las 10.00, y la cantada será a las 13.00 horas con la coral de Camanzo. Tic Tac y Saudade actúan en la verbena.
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