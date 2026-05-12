Andrea Vázquez logra una segunda plaza el Trail Vila de Cuntis

Andrea Vázquez, del club GTR Galaico Trail Run , finalizó el Trail Vila d Cuntis en segunda posición en la categoría senior. La atleta lalinense, asimismo, fue capaz de arrancar una novena plaza en la general femenina en una carrera de montaña de 21 kilómetros de recorrido y 1.100 metros de desnivel positivo.

Su compañero de club Fernando Alvarellos también participó en la prueba de Cuntis celebrada el domingo, en este caso el la distancia de 15 kilómetros. Además, la víspera, David Ramos finalizó el maratón Xtreme Lagos de Covadonga, una prueba con 6.000 metros de desnivel acumulado.