Agotan en minutos las plazas para la sesión en Brañas de Xestoso

La Diputación agotó en minutos las 24 plazas para participar en la ruta ornitológica por las Brañas de Xestoso, organizada desde el programa provincial Voando polas Rías Baixas. Habrá más actividades de esta iniciativa en las playas de A Lanzada y A Meixoeira (el 21 de junio); Cabo Udra (el 13 de septiembre); el estuario del Miño (11 de octubre) o la desembocadura del Lérez (15 de noviembre).