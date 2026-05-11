Formación digital
SmartPeme+ programa tres talleres para este mes
Redacción
La Diputación de Pontevedra organiza este mes de mayo tres nuevos talleres telemáticos de capacitación tecnológica dentro de la Rede SmartPeme+, orientados al tejido empresarial de la provincia. Las sesiones, con inscripción previa, abordarán claves para mejorar la presencia digital de negocios, autónomos y pymes, desde las páginas de destino hasta el posicionamiento en buscadores y las redes sociales.
El primer taller será el jueves 14 de mayo, a las 12.00 horas, bajo el título ‘Consigue más conversiones con la landing page perfecta’. La experta María Aller explicará cómo usar una página de destino dentro de una estrategia digital y qué herramientas ayudan a aumentar las conversiones.
El martes 19, también a las 12.00 horas, se celebrará ‘Presencia en internet y técnicas SEO’, impartido por Guillermo Nass, especialista en diseño web, marketing digital y posicionamiento. La sesión ofrecerá una guía para mejorar la visibilidad de las webs en los resultados orgánicos, con contenidos sobre dominios, hosting, SEO interno y externo, inteligencia artificial y búsquedas por voz.
La programación se cerrará el miércoles 27 con ‘Copywriting I-Redes Sociales’, de nuevo con María Aller, centrado en escribir mensajes cercanos y persuasivos para convertir seguidores en clientes. La Deputación destina este año 740.000 euros a SmartPeme+, que se coordinará con los Polos de Emprendemento.
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