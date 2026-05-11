Una ruta por Gres tras los pasos de Neira Vilas

El colectivo Garatuzas, de Piloño, organiza el 24 un ‘Roteiro a pé por Gres’, guiado por la profesora y vecina Mari Luz Barreiro. La caminata recorrerá puntos muy vinculados a Xosé Neira Vilas y su esposa y también escritora, Anisia Miranda. La ruta sale a as 11.00 de la Fundación Neira Vilas, con paradas en el aserradero de Pardo, la escuela, la capilla del Carmen y las Insuas.