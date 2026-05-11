La I Ruta Cabalar de Agolada incluye cena, música y sorteos

El 23 de este mes se celebra l I Ruta Cabalar Agolada, apta también para carros. La salida será a la 15.30 horas del campo de la fiesta y habrá una parada a medio camino. La cena comienza a las 22.00 horas e incluye música con pinchadiscos y sorteos. Las reservas pueden hacerse en los números de teléfono 634 294 697 (Brais) o 633 398 878 (Lucas). La ruta cuesta 10 euros, y l ruta con cena, 30.