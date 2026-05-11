‘O oficio de producir’ echa a andar en el colegio de Agolada el día 12

Agolada será el punto de arranque de la segunda edición de las jornadas educativas O oficio de producir, impulsadas por la Deputación de Pontevedra en colaboración con AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) para acercar al alumnado la realidad del sector audiovisual gallego. La primera cita será el 12 de mayo en el CEIP de Agolada, donde Javier Lopa, de Undodez, compartirá su experiencia en producciones como Pipo, Bibopalula y O novo son da regueifa. El programa permitirá conocer de primera mano cómo se desarrolla un proyecto.