Lalín concentra uno de cada cinco argelinos censados en Galicia

Lalín concentra 264 residentes de nacionalidad argelina en 2025, casi uno de cada cinco de los censados en Galicia. El dato, extraído del Censo anual de población del INE (Instituto Nacional de Estadística), sitúa al municipio como el segundo de Galicia con más población argelina, solo por detrás de A Coruña, que suma 394.

El peso de Lalín resulta especialmente llamativo al compararlo con su población total. Los 264 residentes argelinos del municipio representan el 19,3% de todos los argelinos censados en Galicia, mientras que Lalín supone solo alrededor del 0,75% de la población gallega. En el conjunto de España, el municipio reúne el 0,29% de la población argelina residente, aunque su población total apenas representa el 0,04% del país.

La concentración, lógicamente, es todavía mayor en Deza. La comarca suma 323 residentes de nacionalidad argelina y Lalín aporta 264, el 81,7% del total. Es decir, más de ocho de cada diez personas argelinas censadas en Deza viven en el municipio lalinense.

La evolución de los últimos años confirma el peso de Lalín, aunque los mayores incrementos relativos dentro de Deza se producen en otros concellos. Lalín pasa de 197 residentes argelinos en 2021 a 264 en 2025, con un incremento de 67 personas, un 34% más. En el último año sube de 247 a 264, 17 más, un avance del 6,9%.

Rodeiro y Vila de Cruces registran los crecimientos más destacados entre 2024 y 2025. Rodeiro pasa de 11 a 24 residentes de nacionalidad argelina en un año, más del doble. Vila de Cruces salta de 3 a 24, multiplicando por ocho su cifra. Dozón sube de 0 a 5 y Agolada, de 2 a 4. Silleda figura con 2 residentes, los mismos que en 2024.

El contraste con Tabeirós-Montes es muy acusado. La comarca totaliza solo tres residentes de nacionalidad argelina en 2025, todos ellos en A Estrada. Forcarei no registra población argelina en la serie analizada. La cifra comarcal se mantiene igual que en 2024 y apenas supera el residente contabilizado en 2021, 2022 y 2023.

Evolución en Galicia

En el conjunto gallego, la población de nacionalidad argelina alcanza las 1.368 personas en 2025. Son 273 más que en el anterior ejercicio, un aumento del 24,9%, y 508 más que en 2021, lo que supone un crecimiento del 59,1% en cuatro años. Lalín aporta por sí solo 264 de esos 1.368 residentes.

Por provincias, A Coruña concentra 663 residentes argelinos, el 48,5% del total gallego; Pontevedra reúne 488 (35,7%); Lugo, 142; y Ourense, 75. Dentro de la provincia pontevedresa, Deza tiene un peso determinante: sus 323 residentes representan el 66,2% del total, mientras que Lalín concentra el 54,1% de la población argelina censada en Pontevedra.

Noticias relacionadas

A escala estatal, España suma 89.592 residentes de nacionalidad argelina en 2025. Galicia representa el 1,53% de ese total, pero Lalín alcanza el 0,29%, una proporción muy superior a la que le correspondería por población total. Esa diferencia resume la singularidad del municipio en el mapa gallego y español de la población argelina residente.