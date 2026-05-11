Audiencia privada
Encuentro de la estradense Cristina Terceiro con el Papa León XIV
La vecina de la parroquia estradense de San Xurxo de Vea Cristina Terceiro, que lleva trabajando en el Parlamento Europeo desde hace seis años, tuvo el honor de saludar al Papa León XIV. Pudo hacerlo en el marco de un viaje que realizaron un grupo de eurodeputados al Vaticano para participar en un debate sobre el futuro de Europa y el rol de los valores cristianos en la identidad europea. Allí, tuvieron una audiencia privada con el Papa, que fue saludando a todos los eurodiputados y trabajadores presentes.
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- El Meixoeiro abandona los preparativos para ser unidad de aislamiento de alto riesgo ante la decisión de centralizarlo en el Gómez Ulla de Madrid
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- Nueva confirmación internacional para los conciertos de Castrelos: Molotov actuará este verano en el auditorio vigués
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba