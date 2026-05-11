Encuentro de la estradense Cristina Terceiro con el Papa León XIV

La vecina de la parroquia estradense de San Xurxo de Vea Cristina Terceiro, que lleva trabajando en el Parlamento Europeo desde hace seis años, tuvo el honor de saludar al Papa León XIV. Pudo hacerlo en el marco de un viaje que realizaron un grupo de eurodeputados al Vaticano para participar en un debate sobre el futuro de Europa y el rol de los valores cristianos en la identidad europea. Allí, tuvieron una audiencia privada con el Papa, que fue saludando a todos los eurodiputados y trabajadores presentes.