Música
Concierto primaveral de la Banda de Muimenta en su parroquia
La Banda de Música Popular de Muimenta ofreció este domingo su tradicional concierto de primavera, enmarcado en la programación municipal de mayo, Lalín nas Letras 2026. El recital tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Moimenta, con asistencia de numerosos vecinos de la parroquia y del área de A Balouta, que gozaron con el repertorio interpretado.
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