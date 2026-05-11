El Concello de Lalín licita la ampliación del auditorio de Vilatuxe por 1,8 millones

El Concello de Lalín acaba de sacar a concurso el proyecto de ampliación del auditorio de Vilatuxe, una ambiciosa actuación que alcanza casi los 1,8 millones de euros. La inversión concreta alcanza 1.788.355 euros con impuestos y cuenta con financiación de la Diputación, además de recursos incluidos en la estrategia EDIL financiados por la Unión Europea.

La actuación, denominada oficialmente Ampliación do Auditorio de Vilatuxe e urbanización do seu entorno, responde a la necesidad de dotar a la parroquia y a su área de influencia, conocida como Entre Ríos, aunque muchos de los alumnos que allí se forman proceden de todo el término municipal, de un espacio escénico más grande, moderno, funcional y adaptado a las demandas culturales y sociales. El proyecto se encuadra dentro de la estrategia municipal Lalín Próximo, que tiene como eje vertebrador el equilibrio entre el núcleo urbano y las cabeceras parroquiales del rural. La estructura financiera del proyecto refleja un esfuerzo de colaboración institucional poco habitual. La Diputación de Pontevedra es el principal contribuyente, acercando 1.100.000 euros —el 61,51% del presupuesto total— a través de su Plan Provincia Extraordinaria. La Unión Europea participa con 413.013 euros, el 23,09% de la inversión, canalizados por el FEDER/FEDER dentro del Plan EDIL. El Concello completa la financiación asumiendo con fondos propios los 275.342 euros restantes.

En el núcleo de la intervención está la construcción de un nuevo escenario de mayor amplitud y capacidad que el actual, ampliación en el número de aulas, acompañada de una renovación integral de las condiciones técnicas del recinto. La platea recibirá un tratamiento específico de aislamiento térmico sobre el falso techo, al tiempo que se instalarán nuevos falsos techos desmontables con franjas perimetrales fijas que mejorarán tanto la estética como la acústica del espacio. El pavimento actual será sustituido por gres porcelánico antideslizante de gran formato, y los paneles exteriores de madera-cemento darán paso a otros de color ocre de mayor calidad y durabilidad. Se sustituirán todas las luminarias por sistemas LED de mayor eficiencia, reforzados con una iluminación de emergencia actualizada e integrados en un sistema de control DALI gestionado mediante pantallas táctiles, con una atención especial al escenario y a la platea. En cuanto a las aulas, se reformarán las actuales y se incrementarán espacios nuevos de aprendizaje. Una de los avances más destacados para las aulas es la instalación de falsos techos desmontables con franjas perimetrales fijas. Esta actuación buscan no solo un avance estético, sino también optimizar las condiciones acústicas del recinto. Se prevé la modificación de las luminarias para alcanzar una luz más racional y eficiente. Estos espacios se integrarán en un sistema de control mediante pantallas táctiles. El avance energético más ambicioso es, con todo, la sustitución del sistema de aerotermia inicialmente proyectado por una instalación de energía geotérmica que abarcará la totalidad de la producción térmica del edificio, elevando de manera notable su eficiencia energética global. La actuación urbanística completará la intervención en el edificio con una intervención en el espacio circundante. Los muros vistos emplearán hormigón colorado en masa con acabado lavado o desactivado mediante procesos químicos o mecánicos, en un tono marrón que busca integrar el conjunto en el paisaje rural de la zona. El aparcamiento trasero será acondicionado y dotado de un avance del sistema de iluminación pública que incrementará la seguridad y la calidad estética del acceso al recinto. La licitación, sometida a procedimiento abierto simplificado, establece un plazo de ejecución de doce meses y fija como fecha límite para la presentación de ofertas el 1 de junio. Más allá del precio, el contrato incorpora criterios de valoración que van más allá del técnico: se puntuarán los avances en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Y al menos el 35% del personal adscrito deberá contar con contrato indefinido, en una apuesta clara por la calidad en el empleo.

La teniente de alcalde Paz Pérez destaca que este auditorio es más que un edificio y supone el «corazón cultural dunha comunidade no sur do noso concello que merece os mesmos estándares de calidade que calquera equipamento urbano».