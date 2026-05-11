Vecinos de A Estrada denuncian el abandono del cementerio municipal por falta de mantenimiento

Las quejas por el estado del cementerio municipal de A Estrada han ido en aumento en las últimas semanas y ya se han hecho visibles a través de las redes sociales. Algunos vecinos denuncian la falta de mantenimiento y atención en las instalaciones, una situación que, aseguran, fue comunicada hace cerca de un mes al Concello. Según indican, desde la administración local se trasladaron posteriormente las reclamaciones al párroco de la parroquia, responsable de la gestión del camposanto.

La principal protesta se centra en la ausencia de agua en el recinto. Los cinco grifos instalados en el cementerio permanecen sin suministro, lo que obliga a muchos visitantes a acudir con botellas y garrafas desde sus domicilios para poder regar las flores y plantas depositadas junto a las tumbas de sus difuntos. Los afectados consideran que se trata de un servicio básico que debería garantizarse de manera permanente.

Uno de los grifos del cementerio municipal, sin suministro de agua desde hace semanas / F.C.

Otro de los problemas señalados por los usuarios en el cementerio estradense es el crecimiento excesivo de la hierba, especialmente visible en las zonas más antiguas del cementerio. Las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas han favorecido una rápida proliferación de maleza, ofreciendo una imagen de abandono que genera malestar entre quienes visitan el lugar con frecuencia.

Las críticas también alcanzan a la gestión de los residuos. Los vecinos reclaman más contenedores o una mayor frecuencia de recogida por parte de los servicios municipales de limpieza. Ramos y coronas deterioradas, macetas, restos de velas, tarros y botellas de plástico llenan rápidamente el único contenedor existente ubicado en la entrada principal. Algunos usuarios aseguran incluso que, ante la falta de espacio para depositar la basura, se ven obligados a transportarla en sus vehículos hasta otros lugares donde sí existen contenedores disponibles.

La saturación del contenedor genera quejas entre los visitantes del cementerio / F.C.

A estas reclamaciones se suma la falta de alumbrado en el cementerio. Los visitantes piden la instalación de farolas o focos que permitan iluminar el recinto durante los meses de otoño e invierno, cuando anochece más temprano. Según relatan, en alguna ocasión se han celebrado entierros casi a oscuras.

Doble responsabilidad

No obstante, durante una visita de esta redacción al lugar, también se pudo comprobar que algunos panteones y sepulturas presentan un evidente estado de abandono, con hierba alta y falta de cuidados que corresponde directamente a sus propietarios. Asimismo, en los alrededores del recinto, detrás de muros y vallados, sobre todo de la zona nueva, se detectaron restos de basura y plásticos que deberían ser depositados correctamente en un lugar más apropiado.