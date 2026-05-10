La Xunta y el taller Eferro vuelven a impulsar la comercialización de artesanía de Galicia desde Merza

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración continúa apoyando la comercialización del producto artesanal gallego y la puesta en valor de la marca Artesanía de galicia a través del proyecto 'Artesanía de Galicia en Merza', un programa de ferias de carácter mensual que comenzó en abril en el espacio de actividades lúdicas y culturales del taller Eferro, en Merza (Vila de Cruces), y conocido como «eferroGhalpón».

En la edición de este mes participan siete talleres especializados en cerámica, bisutería, cestería, papel y pirogravado. Son, en concreto, Artesanía Enxebre de Valdeorras; A Casa Rodante; Capixuta; Maytadas; Leónlagata; Mica Cerámica y Mica Bisutería. La feria, demás, oferce un taller de elaboración de papel artesanal y otro de creación de cuadernos de bolsillo, impartidos por la citada A Casa Rodante. La programación de la feria se completa con una sesión vermú a cargode Sheila Patricia y un puesto de comidas con Fartura.