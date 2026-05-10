La Xunta autoriza el cambio de uso en cinco hectáreas de Boqueixón en las que se plantará viñedo

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al cambio de uso de suelo forestal a agrícola de 110 parcelas del municipio de Boqueixón, con una superficie total de 4,8 hectáreas, para destinarlas a la plantación de viñedo.

Los terrenos se localizan en las parroquias de Codeso, Sucira y Pousada, en una zona de poca pendiente en la que conviven praderías, parcelas agrícolas, masas de arbolado autóctono y otras plantaciones de vid.

Según recoge el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no se prevén efectos adversos significativos sobre esta zona de la comarca natural del Ulla siempre que el promotor cumpla los condicionantes incluidos tanto en la documentación evaluada como en la propia resolución autonómica.

Sin alegaciones de particulares

El proyecto, promovido por Viñedos Altos de Torona SL —que comercializa varias marcas de albariño y de otras variedades autóctonas—, fue tramitado mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Durante este proceso, la documentación fue sometida a participación pública sin que se recibiesen alegaciones de particulares. Además, la Xunta consultó a 11 organismos interesados, cuyas valoraciones incorporan condiciones específicas al desarrollo de la iniciativa.

Entre los aspectos analizados figuran la protección de la atmósfera, la población y la salud, las aguas y cauces fluviales, el suelo, las infraestructuras, el patrimonio natural y cultural, la gestión de residuos, la integración paisajística, la restauración y la prevención de riesgos.

La actuación prevista incluye la retirada del arbolado existente, la preparación de los terrenos, la hidrosiembra de taludes, el abonado, la colocación de postes y alambre y, finalmente, la plantación de las vides.

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La resolución ambiental no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean legalmente necesarios para ejecutar el proyecto. La Xunta dará publicidad al informe en los próximos días a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.