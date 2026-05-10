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Música Tradicional

Xirandola muestra baile y música tradicional en el auditorio Dopaz

Xirandola muestra baile y música tradicional en el auditorio Dopaz | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Xirandola muestra baile y música tradicional en el auditorio Dopaz | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira acogió ayer la 29ª Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional de Xirandola. Los niños protagonizaron una tarde llena de ritmo y cultura popular. El Grupu Folclóricu Les Xanines, de Quintes, en Villaviciosa (Asturias) aportó su talento como formación invitada a esta jornada pensada para mantener vivas las tradiciones.

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