Xirandola muestra baile y música tradicional en el auditorio Dopaz

El Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira acogió ayer la 29ª Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional de Xirandola. Los niños protagonizaron una tarde llena de ritmo y cultura popular. El Grupu Folclóricu Les Xanines, de Quintes, en Villaviciosa (Asturias) aportó su talento como formación invitada a esta jornada pensada para mantener vivas las tradiciones.