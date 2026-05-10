Silleda recibe 100.000 euros de Agader para mejorar los centros sociales de Ponte, Fiestras y Cervaña

La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) otorga al Concello de Silleda una subvención de 100.000 euros para ejecutar proyectos de mejora en los servicios básicos del municipio, en concreto en los centros sociales de Ponte, Fiestras y Cervaña. La ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del plan estratégico de la PAC 2023-2027.

El proyecto que presentó Silleda tiene un presupuesto aceptado de 109.610 euros. De la financiación, el 60% procede de Fondos Feader, el 12% de las arcas estatales y el 28% restante, de la Xunta. La intervención en los tres centros sociales permitirá ampliar y consolidar los dos programas municipales Silleda Co-labora y Silleda Dinamiza. En Ponte, se pondrá en marcha un obrador comunitario de uso compartido, vinculado a la valorización, transformación y venta de productos agroalimentarios. Este nuevo espacio estará acondicionado y dotado con el equipamiento necesario para facilitar esa elaboración, manipulación y preparación de productos. La actuación en Ponte va a completarse con la ampliación de la isla de residuos mediante la colocación de un compostero comunitario.

Mientras en Ponte se da un empujón a la iniciativa Silleda Co-labora, Silleda Dinamiza protagoniza los avances en los otros dos centros sociales. Tanto en Fiestras como en Cervaña van a repararse las instalaciones para que puedan acoger actividades de ocio, recreativas y culturales dirigidas sobre todo a la población de más edad para fomentar el envejecimiento activo y la participación social. El proyecto incluye, además, adaptación de los espacios para personas con movilidad reducida. Los centros van a contar también con elementos vinculados a las islas de reciclaje ya existentes, como soporta-contenedores.

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La regidora sillendese, Paula Fernández Pena, indica que "esta nova axuda permítenos seguir avanzando nun modelo de municipio que aposta polo rural, polos servizos de proximidade e pola recuperación dos espazos comunitarios como lugares vivos, útiles e abertos á veciñanza", amén de ofrecer nuevas oportunidades a las parroquias.