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Silleda entrega los premios del Día do Libro

Silleda entrega los premios del Día do Libro |

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La edil de Cultura de Sileda, Mónica González, entregó los tres lotes de libros sorteados el Día do Libro, y que corresponde a Mercedes Soto,María Carmen Pájaro y Alexia Araújo.

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