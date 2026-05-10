Protesta en Lalín por la falta de cuidadores en los colegios de Vilatuxe y Cercio

Familias, profesionales de la educación y representantes de la comunidad educativa han convocado una concentración el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 20.00 horas, en la Praza da Igrexa de Lalín. La movilización reclama la reposición inmediata del personal cuidador en el CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe y en el CEIP Varela Buxán de Cercio, además de una educación inclusiva con recursos suficientes.

La convocatoria pone el foco en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Según las personas convocantes, la falta de estos profesionales está generando dificultades en la atención diaria de los niños y niñas que precisan acompañamiento y afecta al funcionamiento ordinario de los centros.

Los organizadores consideran inadmisible que se reduzcan o eliminen recursos humanos fundamentales en un sistema educativo que debe garantizar la igualdad de oportunidades y la atención individualizada de todo el alumnado. En la nota difundida para anunciar la protesta, recuerdan que los cuidadores y cuidadoras prestan apoyo en actividades cotidianas, favorecen la autonomía del alumnado y facilitan su integración en la vida escolar.

La ausencia de este personal, sostienen, supone una vulneración de los derechos de los menores afectados y una sobrecarga para el resto del personal educativo y para las propias familias. Estas últimas aseguran que llevan tiempo reclamando soluciones a la administración educativa sin haber obtenido respuestas satisfactorias. Por eso, han decidido llevar la protesta a la calle para visibilizar el problema y exigir compromisos inmediatos a la Consellería de Educación.

La concentración se desarrollará bajo el lema «Pola reposición xa do/a coidador/a do CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe e CEIP Varela Buxán de Cercio. Por unha educación inclusiva real». Con esa consigna, la convocatoria busca subrayar que la inclusión educativa no debe quedar limitada al discurso institucional, sino que debe traducirse en medios, profesionales y recursos suficientes para atender a todo el alumnado.

Las personas organizadoras defienden que la escuela pública debe ser un espacio accesible, integrador y respetuoso con la diversidad, donde ningún niño o niña quede atrás por falta de recursos. También piden que las administraciones reconozcan estos apoyos como imprescindibles para garantizar una educación de calidad.

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El llamamiento está abierto a la ciudadanía, en especial a familias, profesorado, anpas, colectivos sociales y a quienes apoyen un modelo educativo inclusivo y comprometido con los derechos de la infancia.