El planetario escolar que comenzó con una cúpula de cartón y ahora recibe a buses de centros educativos y asociaciones

Lalín demostró este fin de semana que puede presumir de más cosas que de ser el municipio con más vacas de leche de Galicia, de estar (casi) en el centro geográfico de la comunidad y de congregar año tras año a miles de personas en la Feira do Cocido. Lalín ahora mira hacia las estrellas, así que cada vez alberga más actividades que respalden su certificación como Destino Turístico Starlight. Este fin de semana acogió el V Congreso de Astronomía Proam, una cita que combinó ponencias profesionales con experiencias amateur. Una de ellas es la del IES A Pinguela, de Monforte de Lemos.

A comienzos de la década de los años 90, Matías Vázquez Yáñez impartía Física y Química en este centro. Junto a alumnos y alumnas con tantas ganas de conocer el cielo como entusiasmo, «montamos una cúpula artesanal, de cartón, de 3 metros, y un proyector también artesanal», relataba este domingo ante medio centenar de asistentes del congreso. Enseguida comenzaron a llegar visitas de centros educativos y de asociaciones de municipios vecinos de Lugo y Ourense. Así que el docente contactó con la consellería de Educación para construir un nuevo planetario, con una cúpula de 6 metros, doble y con poliuretano inyectado, además de con aire acondicionado y un aseo. La construcción final quedó lista en abril de 1996 y convirtió al centro monfortino en el primer centro escolar de Galicia con una instalación de este tipo. En la actualidad, A Pinguela también es pionero en otras propuestas como un jardín botánico o una estación meteorológica.

Mesa redonda presidida por el catedrático José Ángel Docobo. / Cedida

Matías Vázquez, que da nombre a este planetario, cedió hace un par de años su coordinación a otra docente, Ángeles López, que explicó por videoconferencia el tirón que tiene la iniciativa sobre todo en el alumnado de Educación Infantil. La visita, que puede reservarse a través de la web del instituto, para esta etapa escolar se completa con diagramas, y para edades más avanzadas con propuestas como la construcción de un astrolabio, un instrumento que permite calcular la hora local en base a la posición del Sol y de otras estrellas. De cara al fenómeno del eclipse del 12 de agosto, los reponsables del planetario guiarán la observación en el cerro de San Vicente, en la Torre da Homenaxe de Monforte, a solo 45 minutos de Lalín. En vista de que 35 años después el alumnado monfortino mantiene su pasión por la astronomía, aunque el centro no dispone de una asignatura como tal, aprovecha la materia de Proxecto Competencial, la alternativa a Religión Católica, para organizar unidades didácticas sobre la observación astronómica.

El proyecto fallido de Monte Faro

La última jornada del congreso incluyó ponencias sobre la observación de asteroides, la observación de tránsitos exoplanetarios débiles (son disminuciones sutiles en el brillo de una estrella producidas por paso de un planeta) y, a modo de clase práctica, una visita al oservatorio de la USC en Santiago. A media mañana el alcalde, José Crespo, visitó el Salón Teatro para saludar a ponentes y público, y recordó el intento fallido de contar con un observatorio en el Monte do Faro. Fue precisamente el catedrático de Astronomía y coordinador del congreso,José Ángel Docobo, quien había diseñado ese observatorio en 1991.